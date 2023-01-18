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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: الحكومة المصرية أكدت وجود خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية.. فيديو

الدكتور هشام إبراهيم،
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثما

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن البنك المركزي بعد أن أعطى مرونة لسعر الصرف، وزادت التدفقات الأجنبية، ساهم في دعم عملية الصرف.

 

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مال وأعمال”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن البنك المركزي لا يستخدم الاحتياطي النقدي من أجل توفير العملة، مؤكدا أن الدولة قامت بسد الالتزامات الخارجية، ولأول مرة الصادرات المصرية حققت معدلات جيدة.

 

خروج البضائع من الجمارك

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن رئيس الوزراء أكد ان الدولة لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية، إضافة إلى أنه أكد أنه سيتم العودة للعمل بالمعدل الطبيعي لدخول وخروج البضائع من الجمارك. 

البنك المركزي استثمار الخارجية مصر الصادرات

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