من كواليس مسلسل رمضان.. منة فضالي تنشر فيديو برفقة هالة صدقي

نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها برفقة هالة صدقي من كواليس مسلسلها الرمضاني عبر حسابها الشخصي انستجرام .

وظهرت هالة صدقي وهي توجه رسالة إلي منة فضالي "حبيبته قلبي"؛ لترد عليها منة فضالي "بحبك اد الدنيا يااحلي هالوله في العالم ".

يذكر أن الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي حلتا ضيفتين، على برنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدمه النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

وتحدثت الفنانة "هالة صدقى"، عن الفنان "صلاح السعدنى" قائلة: "أكتر ممثل اشتغلت معاه اشتغلنا أعمال كتيرة مع بعض منها رجل في زمن العولمة ومسلسل أرابيسك".

وأضافت: "من كتر ما الناس ارتبطت بالشخصيات في مسلسل أرابيسك، وكان المسلسل يعرض بره قبلنا فى مصر بيوم وانتهت الحلقات هناك على عدم زواجى من صلاح السعدنى وحصل غضب شديد".