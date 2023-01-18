بتروجت تبدأ تركيب أكبر أفران المعالجة الحرارية على مستوى العالم

أعلنت شركة بتروجت إحدى شركات قطاع البترول خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها تبدأ في تركيب واحد من أكبـــر أفـران المعالجة الحرارية المتنقلة للمعدات الاستاتيكية على مستوى العالم، تعظيماً للتصنيع والمكون المحلى.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على "فيس بوك" أن الفرن من تصميم شركة شتورك الانجليزية، ويستخدم فى المعالجة الحرارية لمعدات بأطـوال وارتفاعات قياسية تتراوح بين 55 متر طول – 10 أمتار ارتفاع، وتم تصنيع الفرن بالكامل ذاتيا فى ورش التصنيع التابعة لبتروجت، و هو عبارة عن قطاعات يتم تجميعها وفكها بسهولة مما يمكنه من معالجة وحدات تزيد أطــــوالها عن 55 مترا.

كما أشارت الشركة إلى أنه من المخطط استخدام الفرن في معالجة المعدات الإستاتيكيـة الخاصة بمشروعات أسيوط، بالإضافة الى استخدامه فى المعالجة الحرارية لعدد ٧ ابراج في ورش القطامية، و٤ أبراج فى ورش السويس.