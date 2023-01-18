أسوان يعلن قائمة مباراة المقاولون العرب غدًا

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة معسكر مباراة المقاولون العرب ، والتي ستقام غدًا الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة.



وجاءت القائمة كالآتى :

عمرو حسام ، خالد وليد ، إسلام سليمان ، إسلام صلاح ، إسلام جمال ، أحمد كاستيلو ، محمد عطوه ، ميدو مصطفي ، أحمد بليه،

رافائيل ، مصطفي عنانى ، مصطفي عبدالرسول ، عماد فتحي ، علي فتحي ، الحسينى سمير ، أحمد دحروج ، محمد جدو ، علاء سلامة ، بلال السيد ، كمارا ، جمال السعيد ، مروان عباس ، ديلسون كامونى ، حمودي ، محمود صلاح ، أحمد بلحاج ، أحمد خالد .

وكان قد تعادل فريق أسوان تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق أمام نظيره حرس الحدود ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز .