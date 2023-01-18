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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يعلن قائمة مباراة المقاولون العرب غدًا

أسوان
أسوان

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة معسكر مباراة المقاولون العرب ، والتي ستقام غدًا الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة.


وجاءت القائمة كالآتى :

عمرو حسام ، خالد وليد ، إسلام سليمان ، إسلام صلاح ، إسلام جمال ، أحمد كاستيلو ، محمد عطوه ، ميدو مصطفي ، أحمد بليه،
رافائيل ، مصطفي عنانى ، مصطفي عبدالرسول ، عماد فتحي ، علي فتحي ، الحسينى سمير ، أحمد دحروج ، محمد جدو ، علاء سلامة ، بلال السيد ، كمارا ، جمال السعيد ، مروان عباس ، ديلسون كامونى ، حمودي ، محمود صلاح ، أحمد بلحاج ، أحمد خالد .

 

وكان قد تعادل فريق أسوان تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق أمام نظيره حرس الحدود ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز .

الدوري الممتاز المقاولون العرب أسوان نادي اسوان إسلام جمال اسلام صلاح المقاولون

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