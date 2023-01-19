ميدو يكشف عن أولى خطواته لإعادة بناء فريق الإسماعيلي| شاهد

شارك أحمد حسام ميدو، المدير الفني للاسماعيلي، أولى خطوات خطته لإعادة بناء الفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “نقاتل كل دقيقة من أجل وضع الدراويش في مكانه الطبيعي، اليوم بدأنا رحلتنا في وضع الاسماعيلي في مكانه الطبيعي بإشراك بعض ناشيء النادي مع الفريق، ومستمرين في خطتنا لإعادة بناء فريق الاسماعيلي”.

وأكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي ، أنه سيتم إبرام 3 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم الفريق خلال 72 ساعة.



وأوضح ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أنه حدد اللاعبين الذين سيتم دعم الإسماعيلي بهم ولن يفصح عنهم لحين إتمام الصفقات الجديدة.



وأشار إلى أن الإسماعيلي سيخرج من كبوته الحالية كما أن هناك مجلس إدارة سيتم تكليفه لإدارة القلعة الصفراء في أقرب وقت ممكن.