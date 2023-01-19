بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن لقاء بلينكن وأوغلو في واشنطن

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا كشفت فيه تفاصيل المباحثات المكثفة التي عقدها الوزير أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور واشنطن.

وقالت الخارجية الأمريكية في البيان: "الوزير بلينكن ونظيره التركي أكدا خلال لقائهما دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وشكر دور تركيا في اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف البيان: " الوزير بلينكن ونظيره التركي شددا على ضرورة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وناقشا جميع جوانب الأزمة السورية وكررا التزام واشنطن وأنقرة بعملية سياسية تقودها دمشق".

صفقة F 16

وفي وقت سابق، قال أوغلو إن أن تركيا تتوقع أن توافق الولايات المتحدة على بيعها طائرات F 16 بقيمة 20 مليار دولار، وإن البيع المزمع يتماشى مع "المصالح الاستراتيجية المشتركة".

واستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره التركي في مقر الخارجية في واشنطن، الأربعاء، حيث يؤدي زيارة رسمية تركز على البيع المحتمل لطائرات F 16 المقاتلة، ورفض أنقرة منح الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو.

وقال بلينكن وجاويش أوغلو في بيان مشترك عقب الاجتماع: "ناقشا تعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا، بما في ذلك تحديث أسطول F-16 التركي".

وأشار البيان إلى مناقشة "تنفيذ المذكرة الثلاثية التي وقعتها أنقرة وهلسنكي وستوكهولم، للمضي قدمًا في طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو"، بالإضافة إلى مناقشة "الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط"، واتفقا على "أهمية الحفاظ على الاستقرار وقنوات الاتصال".

وناقش اجتماع واشنطن "خطط الجانبين للحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيقين في الجهود المبذولة لمحاربة المنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش، وحزب العمال الكردستاني".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده ستستمر في التواصل مع شركائها الأتراك، مضيفًا: "نريد أن نتأكد من أن تركيا، بصفتها حليفًا في الناتو، لديها ما تحتاجه للاستمرار في أن تكون عضوًا مهمًا في هذا التحالف، ولمعالجة المخاوف الأمنية الحقيقية التي تواجهها تركيا بنفسها".

ويعارض بعض أبرز أعضاء الكونجرس الأمريكي بيع الطائرات إلى تركيا، رغم دعم إدارة الرئيس جو بايدن للصفقة.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات F 16 تتقدم بشكل "إيجابي".

وأوضح أكار في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن بلاده "تلمس تقدمًا إيجابيًا في مفاوضات شراء المقاتلات من الولايات المتحدة"، لافتاً إلى "أننا نتلقى المعلومات اللازمة، وتعاوننا الوثيق مع وزير الدفاع الأميركي (لويد أوستن) متواصل".

وأضاف: "قلنا خلال الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود إننا ننتظر النتائج بشكل إيجابي وملموس في أقرب وقت ممكن"، مشدداً على "إزالة الشروط الأميركية التي كانت تعيق تقدم الملف".