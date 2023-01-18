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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا لـ الناتو

تركيا والسويد وفنلندا
تركيا والسويد وفنلندا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يجب أن تتم بشكل منفصل عن الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن بشأن مقاتلات إف-16.

وقال مولود تشاويش أوغلو، في إفادة صحفية، “كانت هناك تلميحات معينة إلى أن المسار الإيجابي للعملية سيخلق خلفية إيجابية في الكونجرس عند مناقشة مسألة شراء مقاتلات إف-16. لكننا نعلن على مستويات مختلفة أن هذه عمليات منفصلة. وهناك فهم لهذ بواشنطن”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن اتفاقًا بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن توريد طائرات إف -16 يمكن أن يساهم في عملية انضمام فنلندا إلى الناتو.

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