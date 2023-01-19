رئيس الوزراء: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيدي الشرطة وثورة يناير| أبرز عناوين صباح البلد

تناولت نشرة برنامج “صباح البلد” المُذاعة على فضائية “صدى البلد”، اليوم الخميس، من تقديم هند النعساني، عددًا من المانشيتات الصادرة في صحف اليوم منها:

رئيس الوزراء: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيدي الشرطة وثورة يناير

النائب العام يشارك فى فعاليات مؤتمر العدالة التصالحية فى السياسة الجنائية المعاصرة

الصحة تواصل إطلاق 11 قافلة طبية بالمحافظات للكشف والعلاج مجانا

الداخلية الفرنسية: حشد أكثر من 10 آلاف شرطي بسبب الإضرابات والمظاهرات

اليوم.. 3 مباريات بالأسبوع الرابع عشر من الدورى الممتاز

منتخب مصر يلتقي بلجيكا فى كأس العالم لكرة اليد