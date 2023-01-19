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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد منقوع التين المجفف على الريق

فوائد منقوع التين
فوائد منقوع التين المجفف على الريق

يجهل الكثير من الأشخاص فوائد منقوع التين المجفف فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك أن تتعرف على فوائد المزهلة. 

 

كشفت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عم فوائد منقوع التين المجفف.

 

وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  فوائد منقوع التين المجففعلى الريق.
 

هتخلصك من كل مشاكلك الصحية.. تناول منقوع هذه الفاكهة على معدة فارغة صباحا

في اليوم العالمي للطعام الحار.. فوائد لن تتوقعها

فوائد منقوع التين المجفف على الريق 

 

تفادي الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، وخاصة سرطان القولون، كونه أحد أقوى المضادّات الطبيعيّة للأكسدة، حيث يقاومالشقوق الحُرّة المُسبّبة، هذا المرض وغيره من الأمراض الخطيرة.

يعد مفيداً جداً لصحة الجهاز التنفسيّ، حيث يعالج الأعراض المرافقة لنزلات البرد، والزكام، والسعال والإنفلونزا، وكذلك يعدّ مفيداً للتخلّصمن المشكلات الصّدرية على رأسها الربو.

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وبالتالي يساعد على ضبط وتنظيم معدل السكر في الدم، ويخلص الجسم من السموم المتراكمةفيه.

يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف الغذائية، التي تعد علاجاً فعالاً لمشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، بما فيها مشكلة الإمساكوالغازات والانتفاخات وعسر الهضم، حيث يحتوي على نسبة عالية من سكر الديكستروز والذي يعدّ مليّناً طبيعيّاً للأمعاء.

  يحتوي على نسبة عالية من مركب البوليفينول وحمض الأوميغا 3، مما يساعد على ضبط معدل ضغط الدم، ويقي من حالات ارتفاعه.

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين ك، ممّا يجعله مقوياً طبيعياً لصّحة العظام، والأسنان، والعمود الفقري، والأظافر.

يعوض نقص الجسم بفيتامين د، كما يساعد على خفض معدل الكولسترول الضارّ، مما يقي من أمراض القلب والشرايين والأوعيةالدموية، كما يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الهام جداً لصحة النساء الحوامل.

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