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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمبراطور المخدرات.. إل تشابو يعاني من اضطرابات نفسية بالسجن

إل تشابو
إل تشابو


افاد تقرير لقناة “العربية”، ان إل تشابو لم ير الشمس منذ 6 سنوات ويعاني من اضرابات نفسية قد تؤدي إلي وفاته.. تلك تصريحات قالها خواكين غوزمان إمبراطور المخدرات والملقب بــ إل تشابو لمحاميه من داخل سجنه في الولايات المتحدة .
 

إل تشابو لم ير الشمس منذ سنوات 
 

واضاف خوسيه رودريغيز محامي “إل تشابو” بالمكسيك خلال التقرير، ان غوزمان لا يغادر زنزانته سوي 3 مرات في الأسبوع من دون أن يري الشمس.

 

واكد التقرير، ان “إل تشابو” دعا السلطات المكسيكية لمساعدته عبر رسالة وجهها لسفارة بلاده بأميركا، حيث ان “إل تشابو” تم تسليمه إلي الولايات المتحدة عام 2017 بعد اعتقاله بالمكسيك، وفي عام 2019 حكم عليه بالسجن مدي الحياة و30 عاما بعد إدانته بــ 10 تهم .

 

واشار خوسيه رودريغيز محامي “إل تشابو” بالمكسيك، إلي ان السلطات المكسيكية يجب عليها أن تراقب الظروف التي يسجن فيها خواكين استنادا إلي اتفاق توصلت إليه مع أميركا في هذا الشأن.

 

ولفت مارسيلو ابرارد وزير الخارجية المكسيك، قائلا : “ سنر ما يمكن فعله، لكن غوزمان يقضي عقوبة هناك، لذلك لا أري صراحة أي خيارات أمامه"

 

إل تشابو إمبراطور المخدرات المكسيك وزير الخارجية الولايات المتحدة

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