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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان اللبناني يخفق للمرة الـ 11 في انتخاب رئيس الجمهورية

صدى البلد

فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس للمرة 11 في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني صباح اليوم المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق.

بعد أن انتهت ولاية الرئيس السابق للبلاد ميشال عون، والتى انتهت في ٣١ اكتوبر الماضي بعد 6 سنوات قضاها في السلطة.

وجاء ذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى، لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الحادية عشر منذ بدء الفراغ الرئاسي.

وكانت قد قامت حكومة تسيير الأعمال في لبنان بالموافقة علي فتح خطوط إئتمان بمبلغ 116 مليون دولار، وذلك لإصلاح شبكة الكهرباء بالبلاد، وذلك وفقًا ما نشرته وكالة أنباء “أسوشيتيد فرانس بريس”.

واعتمدت حكومة لبنان على تجديد اتفاق مبادلة طاقة مع العراق، بالإضافة إلى فتح خط ائتمان بقيمة 62 مليون دولار لشحن الوقود في الميناء و54 مليون دولار لصيانة محطتي طاقة الزهراني ودير عمار.

وقال نجيب ميقاتي في مؤتمر صحفي إنه في حال النجاح في حل أزمة الكهرباء، فسيحلون أكثر من 50 % من مشكلات لبنان.

البرلمان اللبناني النواب اللبناني ميشال عون لبنان العراق

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