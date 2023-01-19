معرفش حاجة.. رد مفاجئ من رئيس أفيس البرتغالي حول قضية هروب كهربا|خاص

علق بيدرو بيريرا، رئيس نادي أفيس البرتغالي، على قضية هروب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، من نادي الزمالك في عام 2019، والانضمام إلى صفوف أفيس.

وقال بيريرا في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "لا أعلم أي شيء عن هذه القضية وليس لي أي علاقة بها، لقد توليت رئاسة النادي منذ 3 أشهر فقط".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون و300 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع مع محمود عبد المنعم كهربا في شهر ديسمبر من عام 2019، في صفقة انتقال حر، بعد رحيل اللاعب عن صفوف أفيس البرتغالي.

كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي

وعاد محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة، أمس الأول الثلاثاء، في بطولة كأس مصر، بعد انتهاء مدة إيقافه 6 أشهر.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الرياضية جلسة جديدة في شهر فبراير المقبلة، لمناقشة قضية كهربا في ظل عدم تسديد اللاعب قيمة الغرامة المالية لنادي الزمالك.