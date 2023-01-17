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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، مع نادي الزمالك، بعد رفع الإيقاف “مؤقتا” عن اللاعب.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير": "لجنة الانضباط ستعقد جلسة يوم 2 فبراير المقبل للنظر في قضية كهربا، والمرجح أنها ستعيد إيقافه من جديد وفرضة الغرامة، لكن محامي كهربا قالوا إن قضية كهربا لن تُنظر أمام “كاس” إلا قبل شهر سبتمبر المقبل، وبالتالي من حق كهربا أن يكمل الموسم مع النادي الأهلي".

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وأضاف: "احتمال كبير جدا يبدأ أساسيا أمام سموحة، ولو كهربا بدأ اللقاء بناءً على وجهة نظر فنية من مارسيل كولر، محدش يقدر يتكلم، ولكن لو بدأ بسبب أزمته مع الزمالك، يبقى دي أزمة من وجهة نظري الشخصية".

وتابع: "حتى 2 فبراير، من حق كهربا أن يشارك كهربا مع الأهلي أمام سموحة والزمالك والبنك الأهلي، ومباراة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية".

اتحاد الكرة يؤكد مشاركة كهربا

وكان اتحاد الكرة أرسل خطابًا إلى النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، أكد خلاله قانونية مشاركة كهربا بداية من لقاء سموحة، اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

 

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