فرص لحاق مصابي الأهلي بمباراة الزمالك.. خاص

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من شبح الإصابات والغيابات قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد السبت بالدوري.



ويفقد الفريق الأحمر جهود كريم فؤاد واكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليببي ومصطفي شوبير حارس المرمي بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة ويجري برنامج تأهيلي حالياً في اكاديمية سبيتار القطرية.



كما يغيب عن الأهلي في تلك المباراة كل من محمود متولي بسبب تراكم البطاقات ، وقال مصدر في تصريحات خاصة أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق لن يلحق بالمباراة وسيغيب عن مواجهة البنك الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل أيضاً بالدوري.



وأضاف أن فرص لحاق عمرو السولية لاعب الوسط بمباراة القمة تبدو منعدمه لمعاناته من شد في عضلة السمانه ، وأضاف:" هناك محاولات مضنية من الجهاز الطبي والتأهيلي لتجهيز حمدي فتحي ومحمد عبدالمنعم وبرونو سافيو لخوض المباراة".



وأوضح:" فرص حمدي فحي ومحمد عبدالمنعم في اللحاق بالمباراة تصل الي 70% لكن هل يجازف بهم مدرب من نوعية السويسري مارسيل كولر الذي لا يدفع بأي لاعب عائد من إصابة إلا بعد مباراة أو اكثر من تواجده علي دكة البدلاء ".



وتابع:" هناك صعوبة في لحاق برونو سافيو بالمباراة بينما يبدو طاهر محمد طاهر لائقاً وبشدة لخوض تلك المواجهة فيما سيكون بيرسي تاو جاهزاً حسب وجهة نظر كولر نفسه".

