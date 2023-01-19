بالجلابية والبلالين.. فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ47 من المنيا يثير الإعجاب|صور

بملابس المنزل المبهجة وطوق أبيض يعلو حجابها اختارته لها ابنتها، وقفت أم من محافظة المنيا تحتفل بعيد ميلادها الـ 47 عاما ممسكة بمظاهر احتفالية بسيطة كالبلالين حاملة سنين عمرها.

“السن 47 سنة بس القلب 18 سنة”.. بهذه الجملة عبر المصور الصعيدي الشاب عن فوتوسشين أم تحتفل بعيد ميلادها الـ 47 من الحديقة الدولية بمحافظة المنيا بعد موافقة السيدة وترحيب أولادها.

وانتشرت صور فوتوسيشن الأم الأربعينية على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” على مدار الساعات القليلة الماضية حيث أعجب به الآلاف وتداولونه بكثرة عبر صفحاتهم.

فوتوسيشن من المنيا

وعن كواليس احتفال السيدة بأسلوب مميز بعيد ميلادها الـ 47، قال المصور محمود مارو لموقع “صدى البلد”: إن هدفه من تنفيذ هذه الفكرة بالمجان إدخال السرورعلى قلوب الأمهات، مؤكدا: “طلبت من كل متابعيني اللي حابب أفرح والدته بفوتوسشين مجاني تحت أمره”.

وأشار محمود مارو، 25 عاما، خريج “دبلوم صناعي" إلى أنه في الأصل من محافظة أسيوط لكن إعجاب الكبير بالمناظر الطبيبة على “كورنيش محافظة المنيا” كان سببا رئيسي في احترافه مهنة التصوير منذ 6 أعوام.

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب