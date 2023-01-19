عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالجلابية والبلالين.. فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ47 من المنيا يثير الإعجاب|صور

فوتوسشين أم تحتفل
فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

بملابس المنزل المبهجة وطوق أبيض يعلو حجابها اختارته لها ابنتها، وقفت أم من محافظة المنيا تحتفل بعيد ميلادها الـ 47 عاما ممسكة بمظاهر احتفالية بسيطة كالبلالين حاملة سنين عمرها. 

“السن 47 سنة بس القلب 18 سنة”.. بهذه الجملة عبر المصور الصعيدي الشاب عن فوتوسشين أم تحتفل بعيد ميلادها الـ 47 من الحديقة الدولية بمحافظة المنيا بعد موافقة السيدة وترحيب أولادها.

بالجلابية | ظهور غريب لـ ويجز فى مباراة المغرب وفرنسا

لهذا السبب..طفلة 8 سنوات تتخلى عن ثروة تقدر بـ5 مليارات روبية هندية

فيديو بطولي.. 5 رجال ينقذون سيدة من نيران سيارتها المحترقة بأمريكا |شاهد

فيديو صادم يوثق جنون الوشم.. برازيلية تملأ إحدى عينيها بالحبر الأسود

وانتشرت صور فوتوسيشن الأم الأربعينية على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” على مدار الساعات القليلة الماضية حيث أعجب به الآلاف وتداولونه بكثرة عبر صفحاتهم. 

 فوتوسيشن من المنيا 

وعن كواليس احتفال السيدة بأسلوب مميز بعيد ميلادها الـ 47، قال المصور محمود مارو لموقع “صدى البلد”: إن هدفه من تنفيذ هذه الفكرة بالمجان إدخال السرورعلى قلوب الأمهات، مؤكدا: “طلبت من كل متابعيني اللي حابب أفرح والدته بفوتوسشين مجاني تحت أمره”. 

وأشار محمود مارو، 25 عاما، خريج “دبلوم صناعي" إلى أنه في الأصل من محافظة أسيوط لكن إعجاب الكبير بالمناظر الطبيبة على “كورنيش محافظة المنيا” كان سببا رئيسي في احترافه مهنة التصوير منذ 6 أعوام. 

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب
فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

 

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

 

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب
فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

 

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

 

فوتوسشين أم تحتفل بعامها الـ 47 من المنيا يثير الإعجاب

 

 

محافظة المنيا بعيد ميلادها البلالين سنين دبلوم صناعي محمود مارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

بعد محضر غش|طالبة بهندسة حلوان تنهي حياتها بإلقاء نفسها من مبنى المدينة

ترشيحاتنا

"إكسترا نيوز": أسعار الذهب ترتفع عالميا وتصل لـ 1912 دولارا للوقية.. فيديو

متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

رئيس الهيئة القومية الأنفاق يتفقد أعمال مشروع الخط الرابع للمترو|صور

سعر أول سيارة BMW تخرج من مصنع الشركة في مصر| صور

اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة مباراة النهائي في بطولة «خليجي 25»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجمتها ياسمين عز.. لن تتخيل سعر بيجامة بطلة مسلسل طائر الرفراف 

عرض حياته للخطر.. رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب

متحرمش نفسك.. أسرع ريجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة للأبد

طعام خارق من رفوف مطبخك يذيب الجلطات بشكل طبيعي

فيديو

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

بـ 2 روبل.. روسيا تضم الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة لديها

الدعوة عامة.. بسمة وهبة ومحمد الباز يتبرعان براتبيهما من أجل مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ