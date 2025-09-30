لا ييأس.. حسن المستكاوي يشيد بـ أداء الأهلي أمام الزمالك

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على فوز الأهلي اليوم على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، مشيدًا بأداء الفريق الأحمر.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "تمريرة عبد اللّٰه السعيد رائعة، وضربة رأس عمرو ناصر اكثر روعة".

وتابع: “الشوط الثالث اكثر متعة، وهو شوط الشحات اللي سجل التعادل وفتح الملعب”.

واختتم: "وفي لحظة ديانج بقميص مارادونا، راوغ واهدي عمر كمال فرصة هدف لكنه اعتذر عنها، عاد الاهلي في المباراة، الاهلي لاييأس".

فوز الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وفى الدقيقة 12 أرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية كاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أن يسجل هدف بالخطأ فى مرماه.

قرر الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو اعادة ركلة جزاء الزمالك، بعدما أهدرها عبد الله السعيد وتصدي لها الشناوي، وذلك بعد ما قام أحد لاعبي الأهلي بالدخول منطقة الجزاء أثناء تنفيذها ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

والغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عودة حكم اللقاء والتأكد من الفار ليشير عدم صحة ركلة الجزاء بعد احتساب الحكم الإسباني سيزار سوتو ركلة جزاء لصالح الأهلي بداعى ارتطام الكرة بيد محمود بنتايج لاعب الزمالك فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب الأهلي ياسين مرعي في منتصف ملعب الأهلي.

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.

وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 15 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 ليبقى في صدارة الدوري الممتاز.