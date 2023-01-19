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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أفريقيا إلى أمريكا.. محمد رمضان يشوق المتابعين لحفلاته الغنائية بالولايات المتحدة

محمد رمضان
محمد رمضان

شوق الفنان محمد رمضان، المتابعين لحفلاته الغنائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

ونشر محمد رمضان صورة لبوستر الحفلات، وعلق عليها كاتبًا: “من أفريقيا إلي أمريكا، نحن نثق في الله”.

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استجاب لطلب المساعدة.. محمد رمضان مع إحسان الترك في كواليس العمدة

واستجاب النجم محمد رمضان، لطلب الفنان إحسان الترك بمساعدته بعد أن أصبح دون عمل حاليا.

وقال محمد رمضان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إحسان الترك انضم لمسلسلي الجديد وبيصور معايا النهارده في  مسلسل العمدة".

 

إحسان الترك ومحمد رمضان

كشف الفنان إحسان الترك عن سبب غيابه عن الساحة الفنية الفترة الماضية.

وقال الترك: "مفيش أعمال بتتعرض عليا وطلبت المساعدة من المخرجين ومحدش بيرد عليا".

وأضاف: "فى مؤامرة لإبادة جيلي ولو جالى أى دور هعمله عشان أفتح بيتى".

وتابع: "بعت عربيتى وعفش بيتى مش ناقص غير أبيع نفسى وعندى طفل عنده 11 سنة".

كما وجه الفنان إحسان الترك رسالة للفنان محمد رمضان قائلا: "إنت فى مقام ابني وأخويا واشتغلت معاك كتير وأرجو تفتكرنى".

 

تصريحات سابقة للفنان إحسان الترك 

قال الفنان إحسان الترك، إنه دخل مجال الفن بالصدفة البحتة، معقبا: "اتاخدت من إيدي واتقالي قول كذا وكذا، وملامحي الأجنبية المشكلة اللي أنا فيها دلوقتي".

وأضاف إحسان الترك، خلال لقائه مع الإعلامى رمضان رفيع، فى برنامج "يلا نحلم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ما يحدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب محزن لأنها فنانة كبيرة وجميلة ولها جمهور كبير، وما يحدث لها "مش مظبوط، وهي انجرفت في التيار دا بسبب الوضع اللي اتحطت فيه".

وأوضح أنه يتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام، متابعا: "أنا اشتغلت معاه في 3 أفلام، واشتغلت مع أحمد زكي وسميرة أحمد وعمالقة المخرجين، دول الأساس اللي علموني"، لافتا إلى أنه مختفى هذه الفترة "عشان معنديش غير ربنا واسطة"، منوها إلى أنه ليس متكبرا.

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