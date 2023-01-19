شوية خوف .. أصالة ترد على منتقدي إطلالتها في سعودي آيدول

نشرت الفنانة أصالة صورًا لإطلالتها التي اثارت السوشيال ميديا، خلال برنامج سعودي آيدول، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت أصالة علي الصور، كاتبة: “أوّل هوا وأوّل الهوا بيكون شويّة خوف من كبر محبّتكم ومن سعة قلوبكم كلنا شوي بنرتبك الرّوح كانت حلوه والقلوب متآلفة والحلى حيزيد هيك نحنا طريقتنا .. كلّ التّوفيق لحبايبنا متسابقين سعودي آيدول أمتع برنامج وأحلى”.

وأثارت صورة للفنانة أصالة تم تداولها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل خلال تقديمها برنامج “سعودي آيدول” من أحدث ظهور لها.



وأطلت الفنانة أصالة على متابعيها وجمهورها بإطلالة غير تقليدية، وهي ترتدي فستانا شبيها بالمريلة، حيث ظهرت بفستان قصير يصل إلى أعلى الركبة، واتسم بصيحة الكاروهات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وأكملت أصالة إطلالتها بتسريحة شعر من فترة السبعينيات، وهو ما علق عليه بعض متابعيها على السوشيال ميديا، ووضعت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية الهادئة.

فستان أصالة هذا في البرنامج السعودي من دار أزياء Dior العالمية، وصل سعره إلى 3900 يورو، أي ما يعادل 125 ألف جنيه تقريبا، ما جعل البعض يرى أن ثمنه مبالغ فيه.

وظهرت بجانبها أحلام وهي ترتدي فستانا من الريش ذات اللون اللبني، وانتعلت فى نعليها بوط جلد طويل باللون الأحمر تاركة شعرها منسدلا على الكتفين.