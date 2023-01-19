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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال زيارته اليوم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ طلبة الكلية العسكرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته فجر اليوم لطلبة الكلية العسكرية ، قائلا :" عظيم الشكر لانضمامهم للقوات المسلحة".

و أضاف الرئيس السيسي، أن الحياة المدنية تختلف كليا عن الحياة العسكرية،  و تأخذ شكل آخر من الانضباط، لاننا نعد إنسان ليس فقط إنسان  مقاتل، و لكننا نعد إنسان  من كافة  الوجوه، من الناحية العلمية و الثقافية و الفكرية و الإنسانية و أيضا من الناحية العسكرية، و هو بناء متكامل لتكون شخصية مستعدة وجديرة بالقوات  المسلحة .

ووجه الرئيس السيسي ، نصيحة  لطلاب الكلية العسكرية، باستغلال الفرص والتعلم و الفهم واحترام الذات والغير  وأن القيم التي تدرس هي قيم راقية و سامية جدا قيم الشرف والاحترام  والانضباط و الالتزام والتضحية،  وهى قيم عظيمة جدا يحب على الانسان أن يتبناها و يتعامل بها مع نفسه، و الأخرين مطالبا بعدم تضييع الوقت و الإستفادة منه بشتى الطرق.

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