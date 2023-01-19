خلال زيارته اليوم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ طلبة الكلية العسكرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته فجر اليوم لطلبة الكلية العسكرية ، قائلا :" عظيم الشكر لانضمامهم للقوات المسلحة".

و أضاف الرئيس السيسي، أن الحياة المدنية تختلف كليا عن الحياة العسكرية، و تأخذ شكل آخر من الانضباط، لاننا نعد إنسان ليس فقط إنسان مقاتل، و لكننا نعد إنسان من كافة الوجوه، من الناحية العلمية و الثقافية و الفكرية و الإنسانية و أيضا من الناحية العسكرية، و هو بناء متكامل لتكون شخصية مستعدة وجديرة بالقوات المسلحة .

ووجه الرئيس السيسي ، نصيحة لطلاب الكلية العسكرية، باستغلال الفرص والتعلم و الفهم واحترام الذات والغير وأن القيم التي تدرس هي قيم راقية و سامية جدا قيم الشرف والاحترام والانضباط و الالتزام والتضحية، وهى قيم عظيمة جدا يحب على الانسان أن يتبناها و يتعامل بها مع نفسه، و الأخرين مطالبا بعدم تضييع الوقت و الإستفادة منه بشتى الطرق.