بالشهر العقاري كيفية عمل توكيل وعقد مسجل لسيارة 2023

يقدم موقع صدي البلد الاخباري كيفية عمل عقد مسجل بالشهر العقاري لتسجيل عقد بيع وتوكيل سيارة لعام 2023، وذلك ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومه للمواطنين.

يبحث المواطنون عن كيفية عمل عقد مسجل بالشهر العقاري لتسجيل عقد وتوكيل بيع سيارة، وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الأوراق وطرق التسجيل وقيمة الرسوم، لعمل عقد وتوكيل بيع سيارة لعام 2023.

المستندات المطلوبة لعمل عقد بيع وتوكيل بيع سيارة

- اصل بطاقة الرقم القومى سارية للبائع

- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور فى حالة انتهاء الرخصة مع سحبها

- اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته

-مدة تنفيذ الطلب 24 ساعة

-سعر الخدمة عشرون جنيهاً بالاضافة الي رسم نسبى يعتمد على الموديل الخاص بالسيارة،و النوع ،و السلندر بالاضافة إلى رسم نسبي على قيمة السيارة.

خطوات توثيق عقد بيع وتوكيل بيع سيارة

يتم من خلال الخطوات التالية

الدخول على بوابة مصر الرقمية

الضغط على القائمة الرئيسية

اختيار الخدمات

اختيار خدمة مركباتي

خطوات توثيق عقد بيع سيارة

سداد قيمة العقد المسجل وتوكيل بيع 2023

ويتم من خلال طريقتي سداد الأولى عبر البطاقة الائتمانية والثانية من خلال شركات التحصيل الإلكترونية.

ويتم تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عمل عقد مسجل للسيارة

تظهر مجموعة من الخدمات اختر منها تحرير توثيق عقد بيع مركبة

أدخل بيانات المركبة من رقم اللوحة

ونوع التراخيص والمحافظة

ووحدة التراخيص

ورقمي الشاسيه والموتور

ورقم شهادة إبراء الذمة وتاريخ انتهائها

إدخال بيانات الطرف الأول وهي الاسم والرقم القومي والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

إدخال بيانات الطرف الثاني وهي الرقم القومي ورقم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي

ادخال العنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

إدخال بيانات العقد وهي سعر السيارة وعدد السلندرات.

إدخال بيانات استلام عقد بيع المركبة وهي اختيار المحافظة ومكتب التوثيق وموعد استلام التوكيل.

يتم عرض البيانات التي قمت بإدخالها مع إمكانية تعديلها سواء بالحذف أو الإضافة.