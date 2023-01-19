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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل سيشارك محمود كهربا بالقمة ؟ أعرف المفاجأة بعد خطاب الزمالك للفيفا

محمود كهربا
محمود كهربا

رد الكابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي، على سؤال " هل سيشارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي فى القمة بين الأهلى و الزمالك بالدوري التى ستقام يوم السبت المقبل بعد خطاب الزمالك لـ الفيفا".

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وقال الناقد الرياضي، إن محمود كهرباء، يحق له المشاركة فى مباراة القمة لحين قبول طعن نادي الزمالك، وفتح المشكلة مرة آخري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن الأهلى و اللاعب، لديهم نية للدفع، على الرغم من أن الأهلي ليس طرف فى القضية.

وأشار إلى أن العقوبة على كهرباء، و لكن الأهلي سيساعد اللاعب، لـ المرور من تلك الأزمة.

 

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