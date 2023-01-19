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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 230 مواطنا في قافلة الدعم الطبي والعلاجي برأس الحكمة في مطروح

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية اختتمت أعمالها بمستشفى رأس الحكمة المركزي مساء الخميس والتي نظمتها الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية لأهالي رأس الحكمة والقرى المجاورة، .

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وأضاف أن ذلك ضمن خطة وضعتها الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة. وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وقدم الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع الفرق الطبية من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين المشاركين في القافلة والفريق الإداري وجميع المشاركين من فريق العمل بمستشفى رأس الحكمة المركزي وعلى رأسهم الدكتور محمد طارق مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمديرية صحة مطروح، أن القافلة شهدت إقبالاً من أهالي رأس الحكمة والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة والتي شملت عدة تخصصات طبية منها: الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وعيادتان لطب الأطفال والعلاج الطبيعي والجلدية. بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها بمستشفى رأس الحكمة . 

واستفاد منها عدد (٢٣٠) مواطنا بالإضافة الى التدخلات الجراحية ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمات الطبية بقوافل الدعم الطبى والعلاجي للمستشفيات إلى ما يزيد عن ٥٠٠٠ متردد .
وجرى التعامل مع حادث أثناء فترة عمل القافلة من خلال الاستشاريين والاخصائيين وعمل كل ما يلزم من فحوصات للمصابين ٠

وأشار "سالم" الى ان توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي، حيث تعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية لائقة للمواطنين. مع اعطاء المناطق الأكثر احتياجا أولوية خاصة خلال تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي مؤكدا استمرارا سلسة القوافل التي تطلقها الإدارة العامة للطب العلاجي بصحة مطروح على مستوي المحافظة.

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