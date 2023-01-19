مدير تعليم مطروح يشدد على منع استخدام الأجهزة الإلكترونية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان .

واضاف أن ذلك يأتى لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق التعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وشدد على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية و توفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .

وأشار إلى المتابعة المستمرة من كافة القائمين على الامتحانات لتجهيز اللجان والاستعداد لاستقبال الطلاب .