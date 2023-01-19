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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم مطروح يشدد على منع استخدام الأجهزة الإلكترونية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال جولة تفقدية بالمدارس

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب  للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية  نهائياً داخل اللجان .

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واضاف أن ذلك يأتى لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق التعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وشدد  على ضرورة  التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية و توفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .

وأشار إلى المتابعة المستمرة من كافة القائمين على الامتحانات لتجهيز اللجان والاستعداد لاستقبال الطلاب .

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