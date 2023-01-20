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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية مستهل اليوم الجمعة 20-1-2023

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

شهدت العملات العربية ارتفاعا على مدار تعاملات الأسبوع .

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع  .


أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي 


الدينار الكويتي يسجل 97.59 هو جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 93.94جنيه للشراء و97.59 جنيه مقارنة 96.85جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة 74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 7.89جنيه للشراء و7.93جنيه للبيع مقارنة 7.86 الأحد الماضي بارتفاع 7 قروش  .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 8.08جنيه للشراء و8.11جنيه للبيع مقارنة 8.04 الأحد الماضي بزيادة 7 قروش  .

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سعر العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 18-1-2023

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أسعار صرف الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 93.91جنيه للشراء و 97.59 جنيه للبيع مقارنة 96.85جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 74 قروش.


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  7.89جنيه للشراء و7.93جنيه للبيع مقارنة 7.86 جنيه بارتفاع 7 قروش  .

سعر الريال السعودي فى بنك مصر 

 

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.08جنيه للشراء و8.11جنيه للبيع مقارنة 8.04 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 97.48جنيه للشراء و 97.83 جنيه للبيع مقارنة 97.16جنيه للبيع مقارنة بسعر إغلاق الأحد  الماضي بارتفاع 63 قرشا .


سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  7.92جنيه للشراء و7.95جنيه للبيع مقارنة 7.89 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.10جنيه للشراء و8.13جنيه للبيع مقارنة 8.07جنيه للبيع بزيادة6قروش. 

سعر الدرهم الاماراتى 

 

 

العملات العربية بنك مصر الجنيه المصري الريال السعودى جنيه

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