مطار القاهرة يستقبل اليوم أول فوج سياحي صيني منذ بداية جائحة كورونا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة إلى مصر، لتكون هي الأولى منذ بداية كوفيد - 19، وسط إتخاذ كافة التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

من المقرر أن يكون في استقبال أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، وأيضا السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب مدة ثلاثة أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا )، أكد في آخر تقرير صادر عنه، أن إعادة فرض تدابير فحوصات كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين لن يكون له أثر يذكر على جهود احتواء الفيروس الذي بات منتشراً في جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك احتجاج الصين على هذه السياسات يتعارض مع اشتراطاتها الخاصة بإجراء فحوصات قبل السفر على جميع المسافرين باتجاه الصين.

ونصح الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا)، بأنه يجب على الحكومات أن تركز على استخدام الأدوات المتاحة للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بكفاءة، بما في ذلك تحسين اللقاحات والتدابير العلاجية، بدلاً من تكرار السياسات التي أثبتت فشلها مراراً وتكراراً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".

وانتعشت حركة السفر العالمية خلال نهاية العام 2022، وفقا لمؤشرات التسجيل في نوفمبر الماضي، بنسبة 85.2% قياساً بمستويات نوفمبر 2021، حيث سجلت جميع المناطق نتائج إيجابية بالمقارنة مع العام السابق، ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر نوفمبر 2022 إلى 73.7% من مستويات نوفمبر 2019، وسط هذا فإن قيود السفر في الصين ما زالت تعيق تحسن النتائج على مستوى العالم بشكل أفضل.