عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل اليوم أول فوج سياحي صيني منذ بداية جائحة كورونا

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة إلى مصر، لتكون هي الأولى منذ بداية كوفيد - 19، وسط إتخاذ كافة التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

من المقرر أن يكون في استقبال أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، وأيضا السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب مدة ثلاثة أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا )،  أكد في آخر تقرير صادر عنه، أن إعادة فرض تدابير فحوصات كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين لن يكون له أثر يذكر على جهود احتواء الفيروس الذي بات منتشراً في جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك احتجاج الصين على هذه السياسات يتعارض مع اشتراطاتها الخاصة بإجراء فحوصات قبل السفر على جميع المسافرين باتجاه الصين.

ونصح الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا)، بأنه يجب على الحكومات أن تركز على استخدام الأدوات المتاحة للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بكفاءة، بما في ذلك تحسين اللقاحات والتدابير العلاجية، بدلاً من تكرار السياسات التي أثبتت فشلها مراراً وتكراراً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".

وانتعشت حركة السفر العالمية خلال نهاية العام 2022، وفقا لمؤشرات التسجيل في نوفمبر الماضي، بنسبة 85.2% قياساً بمستويات نوفمبر 2021، حيث سجلت جميع المناطق نتائج إيجابية بالمقارنة مع العام السابق، ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر نوفمبر 2022 إلى 73.7% من مستويات نوفمبر 2019، وسط هذا فإن قيود السفر في الصين ما زالت تعيق تحسن النتائج على مستوى العالم بشكل أفضل.

مطار القاهرة أول فوج سياحي صيني وزير الطيران السفير الصيني بالقاهرة الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ لشقيقة نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

شبورة مائية كثيفة تغطي طرق ومحاور القليوبية.. والمرور تحذر السائقين

سيراميكا كليوباترا يستضيف سموحة في الدوري الممتاز

الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسائقى السيارات بعد تحسن حالة الجو

الإحالة للمعاش أبرزها.. 4 جزاءات تأديبية لـ شاغلي الوظائف القيادية

عودة الأمطار.. الأرصاد: موجة صقيع وأجواء شديدة البرودة| حالة الطقس

إكرامي: لقب البروف بيعصبني.. وكولر يتفوق على فيريرا في مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة.. طريقة عمل جلاش بالجبن

استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق.. وبشرى سارة خلال 45 يوما

نشرة المرأة و الصحة| مشروب سحري مقاومة الأنفلونزا ونزلات البرد.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ