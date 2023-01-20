عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية كيميائية تؤسس أكاديمية لتبسيط العلوم للأطفال في أسوان.. فيديو

يسرا عادل
يسرا عادل

كانت يسرا تعمل أخصائي تحاليل طبية، وكان أقاربها يحتاجون المساعدة في مناهج العلوم، وكانت تحاول تبسيط المناهج بعدة طرق منها التجارب، لذلك فكرت في مشروع لتبسيط العلوم للأطفال. 


تقول يسرا عادل أخصائية كيميائية تؤسس أكاديمية لتبسيط العلوم للأطفال في أسوان والنوبة، في تصريحات عبر تطبيق zoom  لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، غنها وفكرت يسرا في عمل التجارب العلمية، وقامت بالبحث وحصلت على كورسات من أجل إطلاق مشروعها.

وأضافت أنها بدأت أول كامب في مايو 2019 حيث أسست صفحتها، وكانت انطلاقتها الحقيقية في يونيو من العام ذاته، وحتى الآن دربت 300 طفل، وتم التوقف في فترة كورونا، وجرى إطلاق مبادرة شبابية لعمل مقالات توعوية لأولياء الأمور عن التعليم والتربية في عام 2020. 


التجارب يمكن أن يستفيد منها الأطفال بداية من 5 سنوات، إذ يتم شرح الـ5 الحواس لهم، بالإضافة إلى شرح بعض وظائف أجهزة الجسم، بحيث يتم إجراء التجارب في صورة قصة، ويتم اختيار المعلومات التي تتناسب معهم، وعند شرح الجاذبية، يمكن استخدام أكثر من مغناطيس لتوضيح قوة الجاذبية الأرضية، وهذه التجربة يبدأ شرحها للأطفال من 6 سنوات.
 

مناهج العلوم العلوم للأطفال أسوان النوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة في تطورات قضية كهربا وغرامة الزمالك.. فيديو

فخر إفريقيا|الأهلي يتفوق على برشلونة في التصنيف العالمي.. ويتجاوز الزمالك بـ46 مركز

ترشيحاتنا

التخطيط: 5% معدلات نمو اقتصادي متوقعة خلال العام الجاري

لا تقبل المنافسة| تخفيضات تصل إلى 40% في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 20-1-2023

أعلنه عبر تويتر | قرار عاجل من الرئيس الإماراتي| تعرف عليه

قبل إطلاقها بأيام.. تسريب سعر ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S23

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

خير ولا شر.. تعرف على تفسيرات رؤية السيارة في المنام| لن تتوقع

بملابس أنيقة.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

علامة غير متوقعة تكشف الإصابة بـ سرطان الأمعاء| انتبه

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ