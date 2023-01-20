أخصائية كيميائية تؤسس أكاديمية لتبسيط العلوم للأطفال في أسوان.. فيديو

كانت يسرا تعمل أخصائي تحاليل طبية، وكان أقاربها يحتاجون المساعدة في مناهج العلوم، وكانت تحاول تبسيط المناهج بعدة طرق منها التجارب، لذلك فكرت في مشروع لتبسيط العلوم للأطفال.



تقول يسرا عادل أخصائية كيميائية تؤسس أكاديمية لتبسيط العلوم للأطفال في أسوان والنوبة، في تصريحات عبر تطبيق zoom لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، غنها وفكرت يسرا في عمل التجارب العلمية، وقامت بالبحث وحصلت على كورسات من أجل إطلاق مشروعها.

وأضافت أنها بدأت أول كامب في مايو 2019 حيث أسست صفحتها، وكانت انطلاقتها الحقيقية في يونيو من العام ذاته، وحتى الآن دربت 300 طفل، وتم التوقف في فترة كورونا، وجرى إطلاق مبادرة شبابية لعمل مقالات توعوية لأولياء الأمور عن التعليم والتربية في عام 2020.



التجارب يمكن أن يستفيد منها الأطفال بداية من 5 سنوات، إذ يتم شرح الـ5 الحواس لهم، بالإضافة إلى شرح بعض وظائف أجهزة الجسم، بحيث يتم إجراء التجارب في صورة قصة، ويتم اختيار المعلومات التي تتناسب معهم، وعند شرح الجاذبية، يمكن استخدام أكثر من مغناطيس لتوضيح قوة الجاذبية الأرضية، وهذه التجربة يبدأ شرحها للأطفال من 6 سنوات.

