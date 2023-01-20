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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة التحصين ضد التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنوفية غدا

تحصين ضد الحمى القلاعية
تحصين ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، غداً السبت، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لخطة التحصين المعلن عنها.


تأتى تلك الحملات فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، أن الحملة تستهدف زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية والتأكيد على أهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

 وأكد أنه تم إتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية لتحصين الماشية بنطاق المحافظة.

وثمن محافظ المنوفية دور وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى " ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية " في إطلاق الحملات القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشداً المربين بالاستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحفاظ علي الثروة الحيوانية.

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