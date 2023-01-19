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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جو يسوده الفرحة.. محافظ المنوفية يبحث مطالب 60 حالة إنسانية |صور

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 60 حالة من ذوى الحالات الإنسانية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءات " رد الجميل ".

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتموين .

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وفي جو يسوده الفرحة والبهجة ، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم وبطاطين تساعدهم علي متطلبات حياتهم اليومية لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة .
حرص محافظ المنوفية على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي ، حيث أمر المحافظ بتسليم كرسي كهربائي لنجلة مواطنة من ذوى الهمم للمساهمة في ممارسة حياتها بشكل طبيعي ، فيما وجه وكيل وزارة الصحة بتحويل 3 حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة ، الأول مسن يبلغ من العمر 72عاماً  بأبشيش بالباجور يعانى من سرطان بالرئة وأمراض بالعظام لمستشفى الجامعة ، والثانية مواطنة من شبين الكوم تعانى من أمراض القلب وتحتاج إلى علاج على نفقة الدولة ، والأخيرة مواطنة من ناحية تلا لديها ورم سرطاني بالغدة الدرقية ، فيما أمر المحافظ بتحويل شاب من سنتريس إلى مستشفى أشمون العام يعانى من ضمور بالعضلات ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة ، وكذا مخاطبة التأمين الصحي حيال 4 توأم من ذوى الهمم بناحية طنوب بتلا و(3) أطفال بمراكز شبين الكوم وبركة السبع ومنوف يحتاجوا إلى علاج طبيعي وتوفير العلاج المناسب لهم .

وفى لفتة انسانية وخلال استماعه لشكوى مواطنة من ناحية كفر داود تلتمس تسهيل إجراءات عملية استئصال المرارة ، وعلى الفور كلف المحافظ بتوفير سيارة لنقل المواطنة إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم لعمل اللازم مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية ، موجها بإعداد خطاب عاجل للوزارة بشأن شاب يبلغ من العمر 35 عاما يعانى من تليف رئوي مزمن وارتفاع في ضغط الشرايين لبحث إمكانية زراعة رئة له وممارسة حياته بشكل طبيعي .

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن ببحث أسباب تأخير صرف معاش تكافل وكرامة لـ 10 حالات انسانية بنواحي أشمون وشنوان والشهداء وبركة السبع وشبراخلفون ، كما كلف مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وصرف معاش إعاشة لـ 9 حالات مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة ، وكذا بحث حالة 6 مواطنين يلتمسون إضافة مواليد على بطاقاتهم التموينية لصرف السلع الغذائية المدعمة.

ومن أبرز الحالات الإنسانية ، مواطن مسن  بناحية ساقية أبو شعرة مركز أشمون أرمل مريض معاق بتشوه وتحدب شديد بالعمود الفقري وضمور بعضلات الظهر، وكذا مواطن بناحية سدود مركز منوف لديه ابن مريض بضمور العضلات دوشين ، ومواطن بناحية كفر الشبع مركز الشهداء يعول خمس من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"  ، وكذا مواطن بناحية ميت مسعود مركز شبين الكوم تعرض منزله لحادث حريق ، ومواطن بناحية مصطاى مركز قويسنا أعزب مريض بضمور العضلات وعدم القدرة على الحركة ، بالإضافة إلى مواطنة بناحية حي غرب شبين الكوم لديها أربعة أبناء اثنين منهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، ومواطنة بناحية السادات لديها ثلاث من الأبناء أحدهما مريضة بورم خبيث بالغدة .

وفى نهاية اللقاء ،  أعرب الأهالي عن سعاتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .

التضامن وزارة الصحة القطاع الخاص التضامن الاجتماعي وزارة التضامن محافظ المنوفية المنوفية معاش تكافل وكرامة نفقة الدولة المناطق الريفية مياه المنوفية مشروعات الصرف الصحي

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