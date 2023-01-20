خطيب الأزهر: رحمة المسكين والمسح على رأس اليتيم علاجان لقسوة القلب

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، من علماء الأزهر الشريف، إن المسلم ليس وحده في الكون، بل له إخوة وأخوة تشعر به وتأخذ بيده، فالمريض يحتاج إلى الصحيح، والفقير يحتاج إلى الغني والضعيف يحتاج إلى القوي ونبي المرحمة محمد -صلى الله عليه وسلم- يقرر ذلك في حديثه "إنما تنصرون وترزقون وترحمون بضعفائكم".



وأضاف العواري، في خطبة الجمعة، من الجامع الأزهر، أنه قد دخل رجل على النبي، فوجد النبي الكريم يقبل سبطيه الحسن والحسين، ويحنو عليهما، فقال الرجل: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد، ما قبلت واحدا منهم، فأنى لك ذلك، وأنت رسول الله، كيف تتواضع وتقبل الصغار؟ نظر إليه النبي الكريم نظرة إشفاق قائلا له: أو أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم".

وتابع: وجاء آخر إلى النبي يشكو قساوة قلبه، يريد علاجا من النبي المصطفى يذهب علته ، ويمنحه الصحة في القلب ، فصحة القلوب أشد خطرا من صحة الأبدان، فشكى الرجل إلى النبي قساوة قلبه، فدله النبي على الدواء، وقال له: ارحم المسكين وامسح رأس اليتيم، تذهب قساوة قلبك.