إبراهيما نداي خارج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غذا

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف السنغالي إبراهيما نداي من لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وأكد المصدر عن صعوبة لحاق نداي بمباراة القمة المقبلة، خاصة وأنه لم يشارك في التدريبات الجماعية في مران الأمس ، وخاض تدريبات تأهيلية على هامش المران برفقة الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا للمباراة المرتقبة بين القطبين.