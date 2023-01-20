القاهرة الإخبارية: الأوضاع بفرنسا في تصاعد مستمر.. وتظاهرات جديدة 31 يناير

تحدث خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، عن الأوضاع الحالية في فرنسا، بعد دعوة النقابات لتظاهرات جديدة في 31 يناير.

وقال "شقير"، خلال ظهوره عبر "النشرة المغاربية"، المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأمور في تصعيد مستمر، خاصة مع التظاهرات الكبيرة التي خرجت في مختلف مدن فرنسا، ووصل عدد المشاركين بها إلى الآلاف في مدينة مارسيليا.

وأضاف، أنه حسب وزارة الداخلية الفرنسية فإن عدد المتظاهرين وصل إلى مليون و120 ألف فرنسي، بينما أعلنت النقابات أن العدد وصل إلى 2 مليون فرنسي.

وتابع، أن الفرنسيين نجحوا بالخروج من التظاهرات بأمان وسلام رغم الأعداد الكبيرة المشاركة، وبالرغم من الغضب الكبير بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وأزمة الطاقة.

واستطرد، أن هناك 6 من كل 10 فرنسيين يرفضون المشروع التي خرجت به الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد، ما دفع النقابات العمالية للدعوة إلى تظاهرات جديدة في 31 يناير.