عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: الأوضاع بفرنسا في تصاعد مستمر.. وتظاهرات جديدة 31 يناير

فرنسا
فرنسا

تحدث خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، عن الأوضاع الحالية في فرنسا، بعد دعوة النقابات لتظاهرات جديدة في 31 يناير.

 

وقال "شقير"، خلال ظهوره عبر "النشرة المغاربية"، المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأمور في تصعيد مستمر، خاصة مع التظاهرات الكبيرة التي خرجت في مختلف مدن فرنسا، ووصل عدد المشاركين بها إلى الآلاف في مدينة مارسيليا.

 

وأضاف، أنه حسب وزارة الداخلية الفرنسية فإن عدد المتظاهرين وصل إلى مليون و120 ألف فرنسي، بينما أعلنت النقابات أن العدد وصل إلى 2 مليون فرنسي.

 

وتابع، أن الفرنسيين نجحوا بالخروج من التظاهرات بأمان وسلام رغم الأعداد الكبيرة المشاركة، وبالرغم من الغضب الكبير بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وأزمة الطاقة.

 

واستطرد، أن هناك 6 من كل 10 فرنسيين يرفضون المشروع التي خرجت به الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد، ما دفع النقابات العمالية للدعوة إلى تظاهرات جديدة في 31 يناير.

 

 

القاهرة الإخبارية فرنسا تظاهرات النشرة المغاربية مدن فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

سفير بكين بالقاهرة: نقدر جهود مصر لاستقبال السياحة الصينية دون قيود

نجوم تراجعوا عن الطلاق.. آخرهم سعد الصغير

اليوم.. عملاق الكواكب يصل إلى أقرب نقطة من الشمس

صوّروا الضرب فيديو| متطرفون هندوس يعتدون على شاب مسلم .. شاهد

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

مين أحلى؟.. ليلي وملك أحمد زاهر يثيران الجدل في لبنان| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. ليلي وملك أحمد زاهر يثيران الجدل في لبنان| شاهد

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

نوع من الأعشاب يعزز خصوبة الرجال ويخفض السكر والدهون الثلاثية

ممثلة وملكة جمال.. معلومات صادمة عن رفيقة عزيز الأحمد

فيديو

مفاجأة.. 15 نجما يغيبون عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ضهرنا وسندنا.. القوات المسلحة تحتفل بعيد الشرطة | شاهد

درجة الحرارة تسجل صفر بهذه المنطقة.. ماذا سيحدث للطقس في مصر؟

بنتها ضربتها بالشاكوش.. عشيق نورهان يكشف مفاجأة في قضية مشرفة عمال بورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ