إيران تعلن معلومات خطيرة تخص إعدام رضا أكبري

أعلنت إيران اليوم الجمعة معلومات جديدة بخصوص إعدام رضا علي أكبري، والتي زعمت طهران بأنه تم القبض علية بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطانية.

وتبرر إيران إعدامها لأكبري بأنه مرر معلومات سرية للندن حول طرق التفاف طهران على العقوبات.

ومن جانبها، قالت وزارة الأمن الإيرانية، إن أكبري قدم لبريطانيا معلومات "سرية" حول سبل "التفاف" طهران على العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع الإيرانية، شغل علي رضا أكبري، الذي أعدم مؤخرا، منصب نائب وزير الدفاع الإيراني في أي حقبة من تاريخ هذه الوزارة.

وأعربت الدفاع الإيرانية عن تقديرها لمواقف السلطة القضائية الحازمة في التصدي للخائنين.

وأضافت "وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة باعتبارها واحدة من ركائز القوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت ولاتزال عرضة للمكائد والمؤامرات، وبذلك فقد سخر المسؤولون فيها جل طاقاتهم خلال الفترات المختلفة، بهدف إفشال محاولات التحريف والتجسس من جانب أعداء الشعب الإيراني".