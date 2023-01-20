مسار عقاري .. هاني عامر يقدم برنامج اقتصادي على صدى البلد

يواصل موقع صدى البلد الاخباري تقديم برامجه المختلفة المتنوعة التي تخص كافة المجالات عبر صفحاته الرسمية .

ويستعد موقع صدى البلد لتقديم برنامج اقتصادي قريبا متخصص عن العقارات والاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وكل ما يتعلق بهذا المجال

البرنامج سيعرض كافة المعلومات عن سوق العقارات والتي تفيد كافة الفئات العمرية وخاصة الشباب المقبلين على الزواج الباحثين عن سكن باسعار مناسبة او الفئات المهتمة بالاستثمار العقاري

البرنامج هو مسار عقاري ويعرض اسبوعيا على صفحات موقع صدى البلد الاخباري ويقدمه المذيع هاني عامر