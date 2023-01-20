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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشاكل بـ الكلى والسكر .. تطور في وعكة حلمي بكر الصحية بالمستشفى

حلمي بكر
حلمي بكر

تعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى.

وطمأنت مديرة أعمال بكر الجمهور على صحته وكشفت عن  تفاصيل حالته الصحية في تصريحات خاصة وقالت إنه يعاني من مشاكل في الكلي ولكن بسيطة إلى جانب مشاكل في السكر لكنه الآن يتعافى. 

ونشر عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق صورة من داخل المستشفى تجمعه بحلمي بكر وهو على سرير أحد المستشفيات وعلّق على الصورة قائلا: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكرا للأستاذ الدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».

أزمة صحية مفاجئة .. نقل حلمي بكر إلى المستشفى

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وعلى جانب اخر كان قد أكد الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان هاني شاكر، لم يضيف لنقابة الموسيقين وقت توليه منصب نقيب الموسيقيين بل بالعكس ساءت احوال النقابة. 

وقال حلمي بكر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “هاني شاكر لم يضيف لنقابة الموسيقين لانه مكنش بيروح النقابة والمشكلات بها بالجملة، عايزين تعرفوا حال النقابة روحوا وشوفوا وفيه تحقيقات والكل هيتحاسب، هو فنان موهوب لكن ادارياً لا”.

وتابع قائلاً: “كان مقضيها تليفونات والنقابة بقت مرتع للكل يرتكبوا الاخطاء والتجاوزات لان مفيش رقابه، ومن ارتكب الاخطاء لابد وان يحاسب ومن تستر عليها ايضاً”.

ومن ناحية أخرى، يستعد هاني شاكر لإحياء حفلتين دفعة واحدة ضمن احتفالات رأس السنة بلبنان، حيث أعلن هاني شاكر أنه يتوجه إلى لبنان نهاية الشهر الحالي لإحياء حفلتين يومي 30 و31 بصحبة المايسترو بسام بادور.

 

نشاط هاني شاكر الفني

وقدم هاني شاكر خلال الفترة الماضية عددا من الحفلات الغنائية وكان أهمها حفل مهرجان الموسيقى العربية والذى قدمه على مسرح النافورة. وقدم هاني شاكر خلال هذا الحفل العديد من الأغنيات  منها بحبك يا غالي ، ح نعيش ، كل ليلة ، مش بعتب عليك ، إنت السبب ، وعد مني ، دعوة فرح ، ما تهدديش ، انا قلبي ليك ، مشتريكي ، سألتك ، لسة بتسألى ، على الضحكاية ، محتاجلك ، معاك ومن مؤلفات الموسيقى العربية يا أغلى اسم ، رسالة من تحت الماء ، كما استضاف الواعدة نانسى جمال التى ادت اغنية لما راح الصبر منى .

هاني شاكر الحالة الصحية الفنان هاني شاكر حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مهرجان

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