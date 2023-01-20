وزير الري يتجه إلى السودان لبحث سبل تعزيز التعاون في الموارد المائية

يتوجه الليلة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الى دولة السودان الشقيقة في أول زياراته لدول حوض النيل، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري ، فى زيارة تستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يبحث الدكتور سويلم مع المهندس وزير الرى والموارد المائية السودانى المكلف ضو البيت عبد الرحمن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين.

كما سيتم التباحث حول تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتى تعد أحد أقدم آليات التعاون الفعالة بين البلدين فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود.