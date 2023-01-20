قانوني: عقود الزواج مدنية ويحق لـ"قادرون باختلاف" إبرامها

أكد الدكتور أحمد مهران المحامي بالنقض، أن عقود الزواج من العقود المدنية، والتى يحق لقادرون باختلاف إبرامها رغم الاختلاف.

وأضاف أحمد مهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الجميع عليه ان يساعد أصحاب الهمم، ويجعلهم يحصلون على جميع حقوقهم.

ولفت إلى أنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن هناك اهتمام بـ قادرون بـ اختلاف، ولكن الآن هناك اهتمام كبير بهم، وعلينا أن نساعدهم.

وأشار إلى أن قادرون بـ اختلاف يحق لهم الزواج، ولكن فى حالة وجود مشكلات صحية، يكون القرار من الطبيب، سواء بـ منع الإنجاب، او أى قرار خاص بالصحة.