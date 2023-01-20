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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي للبحوث الاجتماعية: الجمعيات الأهلية تراجعت عن صبغتها الإخوانية

الجمعيات الأهلية
الجمعيات الأهلية

أكدت الدكتورة هويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس شعبة بحوث ومؤسسات قوى التنمية الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التيار الإسلامي السياسي اخترق العمل الأهلي بشكل كبير، وكان هناك صفقة بين نظام الرئيس الراحل مبارك والإخوان بوجود قاعدة اجتماعية لهم من خلال مساعدة المواطنين، إذ أنهم جعلوا الفقراء دائمًا في حاجه لمساعدتهم.

وأضافت هويدا عدلي، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة القاهرة والناس، أن هناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية ذات التأسيس السياسي للإخوان حلت خلال الفترة الأخيرة، منوهة بأن الجمعيات الأهلية التابعة للإخوان اعتمدت على حاجة الفقراء لهم لشراء أصواتهم في الانتخابات، والصبغة الدينية في الجماعات الأهلية قلت بشكل كبير.

 

تحدثت عن الفصل بين السياسي عن العمل الأهلي

وأشارت، إلى أن الجمعيات الأهلية تراجعت عن صبغتها الإخوانية، وأصبح عليها توجه لتقديم الخدمات لكافة الأديان، مؤكدة أن قوانين الجمعيات الأهلية تحدثت عن الفصل بين السياسي عن العمل الأهلي، ولا يوجد قانون بخصوص الجانب الديني والجماعات الدينية.

 

إبراهيم عيسى الجمعيات الأهلية الإخوان المواطنين الانتخابات

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