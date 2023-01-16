صناع الحياة: تدشين أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كيانات تحالف العمل الأهلى

قال أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن التحالف بدأ العمل فى مارس 2022، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات المعنية بالمتطوعين مثل صناع الحياة ورسالة وهذا ساعد كثيرا فى انتشار عمل الخير فى المجتمع.

وأضاف "أحمد موسى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن عدد المتطوعين وصل لـ 251 ألف متطوع من مؤسسات التحالف ككل، منهم 76 ألف متطوع مستدام.

وتابع أحمد موسى، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى أعلن عن تدشين أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف لمواكبة خطط عمله التوسعية خلال عام 2023.