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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صناع الحياة: تدشين أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كيانات تحالف العمل الأهلى

مؤسسة صناع الحياة
مؤسسة صناع الحياة

قال أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن التحالف بدأ العمل فى مارس 2022، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات المعنية بالمتطوعين مثل صناع الحياة ورسالة وهذا ساعد كثيرا فى انتشار عمل الخير فى المجتمع.

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وزيرة التضامن خلال حفل تكريم شباب مؤسسة صناع الحياة : مصر دولة سباقة في تكريس مفاهيم التطوع وأعمال البر.. وتستحق أن تكون فجر الضمير الإنساني

وأضاف "أحمد موسى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن عدد المتطوعين وصل لـ 251 ألف متطوع من مؤسسات التحالف ككل، منهم 76 ألف متطوع مستدام.

وتابع أحمد موسى، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى أعلن عن تدشين أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف لمواكبة خطط عمله التوسعية خلال عام 2023. 

التحالف الوطني أحمد موسى الحياه اليوم صناع الحياة المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة

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