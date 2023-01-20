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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا أحرم ما أحله الله.. أحمد كريمة ينفعل على الهواء

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يحرم ما أحله الله، فالزوج لجميع البشر، مباح وأن قادرون باختلاف يحق لهم الزواج.

 

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا يستطيع أحد أن يمنع شئ حلله الله، فـ قادرون بـ اختلاف يحق لهم الزواج، والله حلل الزواج، وكلام الله واضح.

أحمد كريمة ينفعل على الهواء

ولفت إلى أن فاقد التميز هو الأخر يحق له الزواج، ولكن فى وجود ولي، منفعلا :" لا يحق أن نحكم على قادرون بـ اختلاف، فيجب أن يكون لدينا الرحمة، فأى شخص يريد أن يتزوج من قادرون بـ اختلاف علينا أن نساعده، ورفض أى رأي يقوم يعارض زواج قادورن بـ اختلاف".

وأشار إلى أن الدولة توفر لـ قادرون بـ اختلاف رواتب شهرية، وتقوم بتوفير فرص عمل لهم، فلا يوجد أى خلال بينهم وبين أى بشر.

 

 

أحمد كريمة الأزهر جامعة الأزهر الزوج قادورن مصعب العباسي

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