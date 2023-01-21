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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير رمزي: ندمانة على عدم الإنجاب وكنت أنانية وفكرت في التبني.. فيديو

سهير رمزي
سهير رمزي

عبرت الفنانة سهير رمزي، عن شعورها بالحزن لعدم إنجابها، قائلة: "أنا وصلت لمرحلة أمي في السن، وأنا زعلانة أني عملت في نفسي كده وأني مجبتش انسان يقف جنبي وعشان كده بحب الجيل الجديد اللي طالع وبيشوف حياته وبيتجوز ويخلف وجيلنا كلنا كنا بنخاف عشان النجومية والشهرة".

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وأضافت سهير رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، "لو كنت جبت طفل وأنا شغالة مكنتش هخرج بره البيت، وكانت أنانية مني لأني حبيت نفسي اكثر من أني اكون عندي طفل وفكرت في التبني ولكن مش يعيش معايا لأنها مسئولية".

 بيرفضوا التلامس

وعن رأيها في الفنانين اللي بيرفضوا التلامس، ردت سهير رمزي قائلة: "كل المهن فيها حلو ووحش ولكن احنا عشان علينا ضوء بنبقى عرضة لحاجات كتير وانتقاد والفنانين بيقولوا كده من الناحية دي وأي مهنة فيها كل شيء".

 

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