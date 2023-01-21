تغريم رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان

فرضت الشرطة البريطانية، الجمعة، غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ لركوبه سيارة دون ارتداء حزام الأمان أثناء تصوير مقطع لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر المخالفة، ضربة محرجة محتملة لسوناك، في وقت يحاول فيه إنعاش مصير حزبه.

واعتذر سوناك، الخميس، وذلك بعدما أثار موجة غاضب عارمة في بريطانيا بعد خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في سيارة متحركة.

وكان سوناك يناقش في المقطع المصور أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، لكنه ظهر بدون حزام أمان، الأمر الذي أثار حملة انتقادات ضده وصلت إلى مطالبة البعض بتغريمه 500 جنيه استرليني قيمة المخالفة.

وأوضح جيمي ديفيز، المتحدث باسم سوناك، أن رئيس الوزراء "ارتكب خطأ في التقدير" أثناء تصويره رسالة على "إنستجرام" من مؤخرة سيارة حكومية رسمية خلال زيارة لشمال غرب إنجلترا، مشيرا إلى أن سوناك "يتقبل هذا الخطأ تماما ويعتذر عنه".

وتابع: "رئيس الوزراء يعتقد أنه ينبغي للجميع ارتداء حزام الأمان".

جدير بالذكر أن القانون في المملكة المتحدة يفرض عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

كما أثارت ترتيبات سفر سوناك انتقادات ضده بعد أن تبين أنه استقل رحلة مدتها 28 دقيقة على متن طائرة مموّلة من أموال دافعي الضرائب من الشمال الغربي إلى شمال شرق إنجلترا خلال ترويجه لتمويل حكومي لمشروعات مجتمعية يوم الخميس.