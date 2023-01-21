أسامة نبيه يوضح حقيقة رفض نجله التجديد للزمالك

قال أسامه نبيه مدرب نادي الزمالك السابق، إن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، سوف يدخل المباراة ولا يملك أي فرصة سوى الفوز، بعد الإخفاقات الأخيرة.

وتابع نبيه خلال مداخلة مع "أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "الفريق الأجهز نفسيًا هو من سينجح في تحقيق الفوز، والزمالك لديه القدرة في العبور بنجاح".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "الأهلي ستكون دوافعه أكبر من الزمالك، خاصةً أنه سوف يسعى لتحقيق الفوز وتوسيع فارق النقاط".

وأشار نبيه، إلى أنه يطالب لاعبي الزمالك بتحمل المسؤولية ومصالحة الجماهير، وعشنا نفس الظروف في الموسم الماضي وكانت نفس فارق النقاط في الدور الثاني، ونجحنا في أن تكون مباراة القمة هي الانطلاقة، ولديهم القدرة في تحقيق نفس الأمر، وأتوقع فوز الزمالك بالقمة، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

واستطرد: "أثق في قدرات اللاعبين وأمير مرتضى المشرف على الكرة والجهاز الفني، والفريقين يمتلكوا عناصر قوية، على سبيل المثال زيزو هو أفضل لاعبي الفارس الأبيض بجانب شيكابالا ويوسف أسامه نبيه، وقادرين على صناعة الفارق، وعلى الجانب الآخر سيكون حسين الشحات وعودة محمود كهربا ستكون مهمة جدًا".

واختتم: "هناك اجتهادات من بعض الإعلاميين في نشر أخبار خاطئة، وغير صحيح ما تردد عن رفض يوسف أسامة نبيه التجديد مع النادي، وهذا الأمر اعتدناه من بعض رواد السوشيال ميديا، وردي على تلك الأخبار على صفحتي الشخصية من أجل حمايته، والزمالك بيتنا واللاعب لن يرفض التجديد".