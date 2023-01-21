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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«التعليم ونهضة الأمم» بثقافة حسن فتحى في الأقصر

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى. 

ونظم قصر ثقافة حسن فتحى ضمن مبادرة التعليم والبحث العلمي محاضرة بعنوان "التعليم ونهضة الأمم"، أوضح فيها سيد صدقى فهمى مفهوم التعليم ووسائله وأهدافه وأهمية التعليم للفرد ودور التعليم في نهضة الأمم، ومحاضرة بعنوان "التعلم والتعليم والتدريس"، حيث أوضح العادلي حسان محمد تعريف التعلم ونتائجه وتعريف التعليم والتدريس والعلاقة بين التعليم والتدريس.

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وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية البشرية وتطوير المجتمع"، أوضح فيها مصطفى عبد العاطى الطاهر تعريف التنمية البشرية وقواعدها ودور التنمية البشرية فى تطوير المجتمع. 

وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "القراءة متعة للنفس"، وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن متعة القراءة وفوائدها ومعرفة الحياة، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية الباستر تنفيذ حسان على محمد. 

وأقامت مكتبة حاجر الضبعية ورشة حكي “شخصيات عامة”، وشخصية اليوم هو "محمود سالم البارودي" ألقاها أحمد سيد.

فيما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "العلاقة بين العادات والتقاليد الشعبية"، وتحدث المخرج محمود النجار عن أن العادات والتقاليد نوعان، الأولى المفرحة، والثانية المحزنة.

وعرض نادى سينما الطفل بالقصر فيلم الرسوم المتحركة "the bad guy's". 

بالإضافة إلى ذلك، نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر"رسم النحلة" لشيرين محمد خير، أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة صلصال نفذتها شيماء عبد الواجد.

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