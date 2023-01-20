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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق 22 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

صدى البلد

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق 22 رحلة بالون طائر، على متنها 450 سائحًا من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.


وقال مصدر من مطار البالون إن السائحون، وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

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وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.

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