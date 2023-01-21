عقل يشدد على منع دخول أجهزة المحمول لجان الإعدادية

شدد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء علي منع دخول أجهزة المحمول سواء للملاحظين والطلاب عن طريق مسئول أمن اللجان، جاء ذلك خلال تفقد عقل لجنة مدرسة الاهرام التجريبية بطور سيناء في أول ايام امتحانات الشهادة الاعدادية.

حيث اطمأن عقل علي سير عملية الامتحانات وتطبيق القواعد والمعايير المنظمة لامتحان الشهادة الاعدادية.

وكيل الوزارة يترأس غرفة عمليات امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023

وفي سياق متصل ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم غرفة عمليات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يناير 2023 لمتابعة سير أعمال الامتحانات وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023 بدأت اليوم السبت الموافق 21 يناير بمادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء وتستمر حتى الخميس الموافق 26 يناير الجاري لمدة ستة أيام وبلغ عدد الطلاب المنتظمين 3308 طالب منتظمين بعدد 16 لجنة امتحانية

وتم انتداب عدد 1070 منتدبا ما بين (إداري وملاحظ ومراقب ومراقب أول ورئيس لجنة) بـ8 إدارات تعليمية.

غرفة العمليات واللجان

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