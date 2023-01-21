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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توكيلات ولي العهد|هل يمكن أن تعود إيران لـ زمن الشاه؟

صدى البلد

بعد التصريحات الأخيرة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في مقابلة مع قناة "من وتو"، والتي أكد فيها على ضرورة دعم القوى من داخل إيران لقيامه بمشاورات دولية محتملة بشأن إيران، انطلقت حملة لمنحه التوكيل بهذا الخصوص، إلا أنها تسببت في خلافات بين المؤيدين والمعارضين في الفضاء السيبراني باللغة الفارسية.

وبحسب العربية نت فإنه بالتزامن مع ذلك، أصبح الوسمان "أنا أوكل" و"أنا لا أوكل" رائجين على تويتر، واتسع النقاش الذي بلغ بعض الأحيان حد تبادل الاتهامات بين الموالين والمعارضين الذين عبروا عن مواقفهم باستخدام هاتين الوسمتين باللغتين الفارسية والإنجليزية.

وكرر عدد من أنصار نجل آخر شاهنشاهات إيران الذي سقط إثر ثورة 1979 على مواقع التواصل الاجتماعي شعار "نوكلك لتسترجع الوطن"، وجاء الرد من المعارضين بالقول "لن نوكل أحدا".

البحث عن شرعية للتفاوض
وكان ولي العهد السابق، قد أشار في المقابلة على قناة "من و تو" التي تبث من لندن، في يوم 16 يناير، إلى إمكانية "التفاوض مع شخصيات سياسية لتقديم برنامج أو مشروع" بخصوص إيران وأضاف: "كل ما نريد أن نفعله غدًا، يجب أن يكون هناك قبول وشرعية من الداخل".

وأضاف قائلا: "إذا تقرر غدًا أن نجري مشاورات على الساحة الدولية نيابة عن مواطنينا، فمن الضروري أن نظهر أن ذلك يتم بدعم وتمثيل من قبل المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين والتيارات الفكرية والسياسية في داخل البلاد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان ليتولى دورا أكثر بروزا كمنسق تيارات المعارضة للنظام الإيراني، قد قال: "ببساطة، لنفترض غدا أقوم مع الآخرين الذين هم معي على هذا الطريق بإجراء لقاء مع سلسلة من الشخصيات السياسية، سيكون سؤالهم الأول ما الذي تمثله أنت هنا".

مؤيدو الحملة
وبعد هذه الكلمات، فقد أطلق صحفي مقيم في ألمانيا، موالٍ له يدعى سعيد حافظي، حملة "أنا أوكلك" وقام عدد من الشخصيات الفنية والرياضية من بينهم المطرب داريوش إقبالي والملحن حسن شماعي زاده ونجم كرة القدم السابق، علي كريمي والفنانون حميد فرخ نجاد وبرستو صالحي وروناك يونسي وعضو في إحدى أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية مهرداد زارعي تأييدهم لرضا بهلوي، ومن داخل إيران أعرب منوتشهر بختياري، والد بويا بختياري، أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين عن تضامنهم مع هذه الحملة.

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ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي ايران الفضاء السيبراني اللغة الفارسية مواقع التواصل الاجتماعي للنظام الإيراني حملة أنا أوكلك

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