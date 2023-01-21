فيريرا يستقر علي استبعاد عمر جابر من تشكيل الزمالك أمام الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض على استبعاد عمر جابر لاعب الفريق من التشكيل الأساسي لخوض مباراة القمة.

وأضاف المصدر أن فيريرا يفضل الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي في الجبهة اليمنى على أن يشارك محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، بعدما سبق واعتمد المدير الفني على المثلوثي في مركز الظهير الأيسر خلال لقاء بيراميدز السابق في الكأس وشارك وقتها عمر جابر في مركز الظهير الأيمن.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.