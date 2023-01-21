باحث سياسي: وجود توتر في العلاقات الصينية الأمريكية يتوقف على استفزازات واشنطن

تحدث نادر رونج، الباحث والمحلل السياسي، عن الموقف السياسي بعد ترحيب الصين بزيارة وزير الخارجية الأمريكية، رغم توتر العلاقات بين البلدين.

وقال "رونج"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن موقف الصين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ثابت ولم يتغير، إذ ترى الصين أن العلاقات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف الباحث السياسي، أن وجود توتر أو عدم توتر في العلاقات الصينية الأمريكية، هو أمر متوقف دائما على السلوك الأمريكي تجاه الصين.

وتابع، أن مسألة تايوان بالنسبة للصين مسألة حساسة للغاية، مستكملا: "هناك دائما استفزازات أمريكية فيما يتعلق بمسألة تايوان".

واستطرد، أن الصين تريد أن تعود العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها الصحيح لذا فهي ترحب بزيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى الصين.