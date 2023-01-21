بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أسعار تذاكر حضور مباريات كأس العالم للأندية عام 2023 بالمغرب.

وتستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية من الفترة 1 فبراير القادم، حتى 11 من نفس الشهر بمشاركة 7 فرق.

وجاءت أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية كالتالي:

المباريات الافتتاحية حتى الدور نصف النهائي: تبدأ من 5 دولارات أي ما يعادل 149 جنيها.

مباريات دور نصف النهائي: تبدأ من 10 دولارات أي ما يعادل 298 جنيها.

المباراة النهائية: تبدأ من 20 دولار أي ما يعادل 596 جنيها.

ويتواجد النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة، على أن يواجه أوكلاند سيتي بداية من المباراة الافتتاحية يوم 1 فبراير القادم.