بشرى من التنمية المحلية لأهالي محافظة أسوان قبل شهر رمضان 2023

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة ، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

وفي بداية اللقاء حرص اللواء هشام آمنة علي تقديم التهنئة الي محافظ أسوان وكافة مواطني المحافظة بمناسبة العيد القومي والذي يتوافق في يوم ١٥ يناير من كل عام ، كما تقدم وزير التنمية المحلية بالتهنئة الي اللواء أشرف عطية بمناسبة حصوله على جائزة أفضل محافظ عربي خلال مسابقة التميز الحكومي لعام 2021 - 2022.

وشهد الاجتماع متابعة جهود محافظة أسوان للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة وإقامة معارض " أهلاً رمضان" بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة في هذا الشأن.

وشدد اللواء هشام آمنة علي ضرورة التوسع في إطلاق معارض أهلاً رمضان والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بجميع المدن والمراكز بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق ، وكذا التصدى لأى محاولات يقوم بها التجار للمغالاة في الأسعار أو احتكار السلع التي تمس المواطنين بصورة مباشرة .

وقال اللواء أشرف عطية إن المحافظة تسعى لمحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتلبية احتياجات أهالى المحافظة، والمساهمة فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية.

وأشار محافظ اسوان ان الشهر الجاري شهد افتتاح حوالي عدد من معارض " آهلًا رمضان " في بعض المراكز والمدن، لبيع السلع الغذائية والأساسية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاستراتيجية حيث تستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك .



وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع اللواء أشرف عطية الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والذى سيتم تنفيذه فى مرحلتها الأولى بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا وذلك في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها ، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ عدد من الأسواق والموقف ووحدات الإطفاء حيث يبلغ عددها حوالي 19 مشروعا .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.

وأشار اللواء هشام آمنة الي الاهتمام الكبير الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمبادرة حياة كريمة والمتابعة المستمرة على أرض المحافظات في زيارات ميدانية للقاء المواطنين المستفيدين من هذا المشروع القومي والانتهاء من المشروعات الخدمية المخططة علي الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية ، مشيراً إلي الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع السادة الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة الرئاسية لرصد معدلات الإنجاز بكافة المشروعات الجارية وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب واحتياجات الأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه نقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رسالة شكر وتقدير من أهالى قرى المحافظة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد التغيير الشامل الذي شهدته قراهم فى كافة قطاعات الخدمات الجماهيرية والمرافق العامة والبنية التحتية.

وقال محافظ أسوان أنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة لكافة القري المستهدفة بمشاركة القيادات التنفيذية للوقف علي نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بجميع القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، لضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة و عدم السماح بالتهاون واستبعاد المقاولين المقصرين والمساهمة في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

كما شهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة أسوان.

كما حرص اللواء هشام آمنة خلال اللقاء على متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث سيتم زراعة حوالى 125 ألف شجرة بمحافظة أسوان بين ( أشجار مثمرة – أشجار خشبية).



وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير وتحسين الخدمات التي تشهدها المحافظة ومنها تنفيذ مشروع " ممشى مصر " والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم والتي تساهم في إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة للإستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد .

وتطرق اللقاء كذلك الي ملف توفير فرص عمل صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لأبناء المحافظة خاصة المرأة المعيلة والشباب عن طريق قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك "، وأشار وزير التنمية المحلية الي اهتمام الوزارة بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة في مختلف المحافظات بما يساهم فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة وتحسين مستوي دخل الأسر.